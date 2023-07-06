İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri yükseldi

İşlemciler BoE politika faizinin 2024 Mart ayına kadar yüzde 6,50'ye yükseleceğini fiyatlıyorlar. Sabah erken saatlerde bu oran yüzde 6,25 seviyesindeydi.

JPMorgan'dan Allan Monks yatırımcılarına gönderdiği notta, BoE'nin faizi yüzde 7'ye kadar çıkarması riski olduğunu da ifade etmişti.

BoE'nin piyasanın fiyatladığı gibi faizi Mart'ta yüzde 6,50'ye çıkarması halinde bu 1998 yılından bu yana görülen en yüksek faiz oranı olacak.

İngiltere MB, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana yaptığı 13 toplantıda da faiz artırdı.