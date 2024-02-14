İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ne zaman gelebilir?

İngiltere'de beklenen resmi durgunluk onayının ardından, Quilter Investors'ın yatırım stratejisti Lindsay James, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz indirimi uygulama konusunda baskıyla karşılaşabileceğini iddia etti.

Perşembe günü açıklanacak rakamlara göre Birleşik Krallık, 2023'ün ikinci yarısında altı aylık bir daralma yaşayarak resesyona girmiş olabilir.

James yayınladığı yatırımcı notunda, hizmet enflasyonundaki artışa rağmen yılın başında enflasyonun sabit kaldığını ve bunun BOE'nin İngiltere ekonomisini desteklemek için faiz oranlarını düşürmesi yönündeki baskıyı hafifletmek için çok az şey yapacağını savundu.

J.P. Morgan: İlk indirimi yılın ortasına kadar beklemiyoruz

J.P. Morgan Private Bank'tan küresel piyasa stratejisti Matthew Landon ise, İngiltere ve ABD'deki olumlu işgücü piyasası verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporunun ardından, İngiltere için enflasyon verilerinin hem piyasalara hem de merkez bankacılarına biraz rahatlama sağlayabileceğini belirtti.

Landon, hafif bir hızlanmaya rağmen, hizmetler enflasyonundaki aşağı yönlü sürprizden dolayı BOE'nin potansiyel olarak rahatlayabileceğine dikkat çekti ve sıkı politikaların hala ekonomiye etki ettiklerini vurguladı. Faiz oranlarında ilk kesintinin yılın ortasına kadar beklenmediğini söyleyen Landon, son verilerin gelecekteki para politikası yönelimi konusunda artan güven sağladığını belirtti.