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İngiltere Merkez Bankasından faiz indirimine devam sinyali

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz oranını daha da düşürmeyi umduklarını söyledi.

AA
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İngiltere Merkez Bankasından faiz indirimine devam sinyali
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Bailey, politika faizinin 25 baz puan indirilerek yüzde 4,5'e düşürülmesi kararının alındığı BoE Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Enflasyondaki düşüş süreci devam ettikçe Merkez Bankasının faiz oranını daha da azaltabileceğimizi umuyoruz." diyen Bailey, düşüşün oranını ve hızını yapılacak toplantılarda değerlendireceklerini belirtti.

Bailey, "Belirsiz bir dünyada yaşıyoruz ve önümüzdeki yol engebeli olacak." dedi.

Enflasyonist baskıların devam ettiğine dikkati çeken Bailey, enflasyonu artıran unsurların geçici olmasını öngördüklerini ifade etti.

Bailey, küresel ticaret politikalarında neler yaşanacağının da henüz açıklık kazanmadığını vurguladı.

Gelecek toplantılarda en son gelişmeleri değerlendirerek karar alacaklarına işaret eden Bailey, bankanın önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemeyeceğini anlattı.

Bu arada BoE, bugün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü.

Piyasalarda da BoE'nin faiz oranlarında 25 baz puan indirim kararı alacağı öngörülüyordu.

BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti.

BoE, geçen yıl ağustos ve kasım olmak üzere iki seferde toplam 50 baz puan faiz indirmişti. Öte yandan, bankanın bir sonraki faiz kararı 20 Mart'ta açıklanacak.

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