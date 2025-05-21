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"İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirmesi olasılığı azaldı"

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziran ayında faiz indirmesi olasılığı azaldı.

Haber Merkezi
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"İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirmesi olasılığı azaldı"
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Omnis Investments kıdemli yatırım stratejisti Patrick O'Donnell, Nisan ayı için beklenenden daha güçlü çıkan İngiltere enflasyonunun enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını ve İngiltere Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını azalttığını öne sürdü.

İngiltere'de yıllık manşet enflasyon nisan ayında %3,5'e yükselerek WSJ anketine katılan ekonomistlerin %3,4'lük konsensüs tahmininin üzerinde gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise WSJ anketindeki %3,6'lık konsensüs tahmininden daha güçlü bir şekilde %3,8'e yükseldi.

O'Donnell, “Bu veri, Ağustos ayındaki bir sonraki toplantıda faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğini sorgulatmalı” dedi.

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