İngiltere Merkez Bankası'nın sonraki faiz indirimi için tarih kesinleşti

İngiltere Merkez Bankasının (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürmesinin ardından bu yıl kasımda yeniden faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

BoE, politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'ten yüzde 5'e düşürerek, Mart 2020'den beri politika faizini ilk kez indirdi. Politika faizini Ağustos 2023'ten beri yüzde 5,25'te sabit tutan BoE, faizde bir yılın ardından ilk kez değişiklik yapmış oldu.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BoE Başkanı Andrew Bailey, indirimin "ince dengede alınmış bir karar" olduğunu belirterek, bankanın gelecek kararlarına ilişkin bir sinyal vermedi ve toplantıdan toplantıya karar alacaklarını ifade etti.

Ekonomistler ise BoE'nin bugünkü kararının faiz indirim döngüsünün başlangıcı olabileceğini ve kasımda yeniden faizi düşürebileceğini öngörüyor.

"Güvercinlerin hakim olduğu bir karardı"

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e çekmesinin ince dengeli bir karar olduğunu vurgulayarak, "Ancak nihayetinde güvercinlerin hakim olduğu bir karardı. Dezenflasyon konusunda kaydedilen ilerleme, Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin çoğunluğunu biraz daha az kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülebileceğine ikna etmek için yeterli oldu." ifadelerini kullandı.

PPK metninde kararların toplantıdan toplantıya alındığına ilişkin yaklaşımın vurgulandığını anımsatan Hinds, şu değerlendirmede bulundu:

"BoE Başkanı Bailey'nin 'çok fazla ya da çok hızlı faiz indirimi konusunda dikkatli olmalıyız' şeklindeki uyarısı ve görüş ayrılıkları da göz önüne alındığında, gelecekteki faiz patikasına ilişkin çok az şey var. Bugünkü toplantının gevşeme döngüsünün başlangıcı olacağını ilişkin uzun süredir ifade ediyorduk. PPK'deki güvercinlerin kararlarının sonuçlarını sindirmesi ve dezenflasyon konusunda devam eden ilerlemenin kararsız şahinlerin bir kısmını ikna etmesiyle, bir sonraki indirimin büyük olasılıkla kasımda yapılacağını düşünüyoruz."

"BoE, gelecekteki politika değişiklikleri konusunda önceden taahhütte bulunmuyor"

ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith de BoE'nin mevcut sıkılaşma döngüsünde ilk kez politika faizinde indirime gittiğini anımsattı.

PPK metninin ve bankanın bu kararın politika faizinde hızlı bir indirim döngüsünün başlangıcı olabileceği fikrine kapılmasına izin verme konusunda çekingen olduğunu kaydeden Smith, "BoE'nin açıklaması gelecekteki indirim olasılığına hiçbir atıfta bulunmuyor ve sadece faizin 'yeterince uzun süre' kısıtlayıcı kalması gerektiğini söylüyor ki bu cümleyi uzunca bir süredir kullanılıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Smith, Avrupa ve ABD merkez bankalarının aksine BoE'nin gelecekteki politika değişiklikleri için önceden taahhütte bulunmayı alışkanlık haline getirmediğini kaydetti.

Ülkede hizmet enflasyonu ve ücret artışlarına ilişkin verilerin yıl ilerledikçe iyileşmesinin beklendiğini dile getiren Smith, "PPK'nin bu yıl en az bir faiz indirimine daha gitme konusunda daha rahat olacağını düşünüyoruz. Bu indirimin büyük olasılıkla kasımda yapılacağını ve bunu yine büyük olasılıkla aralıkta bir diğerinin izleyeceğini öngörüyoruz. Banka faizinin önümüzdeki yaza kadar yüzde 3-3,5 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyoruz" bilgisini paylaştı.