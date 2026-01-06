İngiltere otomobil pazarı 2025’te büyüdü

Sektör kuruluşu Motor Üreticileri ve Tüccarları Topluluğu (SMMT), geçen yıl ülkede 2 milyonun üzerinde yeni otomobilin trafiğe kaydedildiğini açıkladı. Bu seviye en son 2019’da görülürken, 2016’daki 2,7 milyonluk zirvenin altında kaldı.

Toplam tescillerin 473.348 adedini bataryalı elektrikli araçlar oluşturdu. Bu rakam 2024’e göre yüzde 23,9 artışa işaret ederken, 2021 ve 2022 yıllarında satılan elektrikli araçların toplamını da aştı. Elektrikli araç talebi Aralık ayında zirve yaparak, ay içindeki yeni kayıtların yaklaşık üçte birine ulaştı.

Buna karşın içten yanmalı motorlu araçlar yıl genelinde pazara hakim olmaya devam etti. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı yüzde 58,5 olarak gerçekleşti.

SMMT, elektrikli araçların pazar payının hükümetin yüzde 28’lik hedefinin gerisinde kaldığını ve elektrikli araç talebi ile resmi hedef arasındaki farkın açıldığını vurguladı. SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, elektrikli araç kullanımındaki artışın olumlu olduğunu ancak hızın yetersiz kaldığını belirterek, yeni elektrikli araç vergileri ve ek maliyetlerin sektöre karışık sinyaller verdiğini ifade etti.

Model bazında bakıldığında Ford Puma, hem Aralık ayında hem de 2025 genelinde en çok satan otomobil oldu. Elektrikli araçlar arasında ise Tesla Model Y yıllık bazda ilk sırayı alırken, Aralık ayında tüm modeller arasında ikinci sırada yer aldı.