İngiltere perakende fiyatlarda iki yılın en hızlı yükselişi

British Retail Consortium’un (BRC) mağaza fiyat endeksi, ocak ayına yıllık bazda %1,5 artış kaydetti. Bu oran, aralıkta görülen %0,7’lik yükselişin üzerinde gerçekleşti.

Gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 arttı. Aralıkta %3,3 olan artış, ekimden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gıda dışı fiyatlar ise %0,3 yükselerek şubat 2024’ten bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.

BRC CEO’su Helen Dickinson, "Enflasyonun zirve yaptığına dair herhangi bir görüş bu rakamlarla desteklenmiyor. Mağaza fiyat enflasyonu bu ay yüksek işletme enerji maliyetleri ve Ulusal Sigorta artışının fiyatlara yansımaya devam etmesi nedeniyle sıçradı. Et, balık ve meyve özellikle etkilendi" dedi.