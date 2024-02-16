İngiltere perakende satışlarda 3 yılın en büyük artışı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamaya göre, mağazalarda ve internet üzerinden satılan malların hacmi Ocak ayında yüzde 3,4 artarak, ekonominin karantinadan çıktığı Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler yüzde 1,5'lik bir artış öngörmüşlerdi.

Bu toparlanma, satışların yüzde 3,3 oranında düştüğü ve İngiltere'nin sığ bir resesyona girmesine yardımcı olan korkunç bir Aralık ayının ardından perakende sektörüne biraz rahatlama getirdi.

ONS, giyim mağazaları hariç sektör genelinde satışların bir önceki aya göre arttığını açıkladı. Satış hacimlerini Kasım 2023 seviyelerine döndüren keskin toparlanmaya en büyük katkıyı süpermarketler sağladı.