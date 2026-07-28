İngiltere perakende sektöründe daralma temmuz ayında hız kesti

Ülkede mağaza ve zincirlerin satış hacimlerini ölçen ana göstergeler, perakende sektöründeki kötü gidişatın temmuz ayında hız kestiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay -%54 seviyesine kadar gerileyerek alarm veren dağıtım ticaret dengesi, bu ay -%26 seviyesine fırlayarak piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Mevsimsel normların altında seyreden genel satış miktarları, şubat ayından bu yana kaydedilen en kabul edilebilir ve en hafif daralma marjına ulaştı.

Yüksek maliyet baskısı ve kasvetli hava dağılmadı

Sektördeki uzun süreli düşüş trendinin ivme kaybetmesi olumlu bir gelişme olsa da tam bir geri dönüş için henüz erken bir dönemi işaret ediyor. Şirketler üzerinde ağırlık oluşturan personel giderleri, asgari ücret artışları ve yüksek işletme maliyetleri ticari iyimserliğin önündeki en büyük engel olarak kalmaya devam ediyor. Piyasaların kalıcı bir büyüme patikasına girebilmesi için yüksek cadde mağazalarına yönelik emlak vergisi reformları ve iş gücü esnekliğini koruyacak düzenlemeler gerekiyor.

Toptancılar ve gelecek aylara yönelik beklentiler umut veriyor

Temmuz ayındaki bu toparlanma dalgası sadece doğrudan tüketiciye satış yapan mağazalarla sınırlı kalmadı; tedarik zincirinin ilk halkası olan toptan ticaret hacimleri de iki yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez istikrar kazanarak dip noktadan dönüş işaretleri verdi. Mağazaların önümüzdeki döneme ait sipariş iştahı ve stok yönetimi stratejileri de bahar aylarından bu yana en güçlü iyimserlik seviyesine tırmanarak ticari çarkların yeniden dönmeye başladığını kanıtladı. Tüketici güven endeksindeki bu kıpırdanma, perakende zincirlerinin uzun vadeli yatırım planlarını raftan indirmesine ve iç talepteki durgunluğun kırılmasına zemin hazırlıyor. Finansal kırılganlıklar ve küresel riskler tam olarak ortadan kalkmamış olsa da, daralma hızının bu denli yavaşlaması piyasadaki direnç mekanizmalarının halen dinamik olduğunu ve yılın ikinci yarısı için daha kararlı bir ekonomik taban oluştuğunu net şekilde gösteriyor.