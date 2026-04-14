İngiltere perakende sektöründe mart sürprizi: Paskalya dopingi mi, kalıcı toparlanma mı?

İngiltere’den gelen son perakende rakamları, Mart ayında yüzleri bir nebze olsun güldürmüş görünüyor. Satışların yıllık bazda yüzde 3,6 arttığı görülse de, ilk bakışta 'İngiltere ekonomisi canlanıyor' dedirten bu tablonun perde arkasında aslında çok tanıdık bir sebep olan Paskalya yatıyor.

Bu yıl bayramın mart sonuna denk gelmesi, ülkedeki market alışverişlerini adeta uçurdu. Aile sofraları, hediyelik çikolatalar ve bayram hazırlıkları derken gıda satışlarında yüzde 6,8’lik ciddi bir sıçrama yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde bu artışın sadece yüzde 1,1’de kaldığını hatırlarsak, Paskalya’nın takvimdeki yerinin perakendeci için ne kadar hayati olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Peki, madalyonun diğer yüzü ne diyor?

Madalyonun diğer yüzü ise gıda tarafındaki bu bayram havasının vitrinlere pek yansımadığını gösteriyor. İngiltere genelinde giyim, ayakkabı ve ev eşyası gibi gıda dışı kategorilerdeki büyüme yüzde 0,9 ile oldukça zayıf kaldı. Bir başka deyişle, insanlar beslenmek ve bayramı kutlamak için para harcarken, yeni bir kıyafet veya mobilya almak söz konusu olduğunda hala iki kez düşünüyor.

Sokağın nabzı tutulduğunda ise tablo netleşiyor. Orta Doğu’daki gerginlikler ve buna bağlı artan akaryakıt fiyatları, tüketicinin cebindeki parayı koruma içgüdüsünü tetiklemeye devam ediyor. Öyle ki, birçok kişi büyük harcamalarını şimdiden belirsiz bir tarihe ertelemiş durumda.

Asıl sınav şimdi başlıyor

Peki, mart ayındaki bu yüzde 3,6’lık artış, İngiltere ekonomisine nefes aldıran geçici bir Paskalya dopingi mi yoksa kalıcı bir iyileşmenin ayak sesleri mi? Bunu anlamak için bayram etkisinin devreden çıkacağı nisan ve mayıs rakamları belirleyici olacak. Perakendeci için zorlu süreç aslında şimdi başlıyor.