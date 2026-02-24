İngiltere, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

  1. Ekonomim
İngiltere, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarla 297 kişi ve kurumu listeye alırken, Transneft ve 48 petrol tankerini hedef aldı.

İngiltere'de hükümet, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yıldönümünde yeni yaptırım kararları açıkladı. Rusya'ya yönelik rejimi kapsamında 297 yeni kişi ve kurum listeye eklendi.

Açıklanan yeaptırımlar, Rusya’nın petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasını taşıyan PJSC Transneft’i hedef alıyor ve petrol taşıyan 48 tankeri kapsıyor.

