İngiltere tahvil faizlerinde nisan ayından bu yana en düşük seviye görüldü

Uluslararası tahvil piyasalarında gözlenen geniş tabanlı alım dalgası, İngiliz kamu borçlanma senetlerinin getirilerini doğrudan etkiledi. On yıllık devlet tahvili faiz oranının %4,67 seviyesine inmesi, bahar döneminden bu yana kaydedilen en büyük finansal rahatlamayı temsil ediyor. Güvenli liman arayışındaki küresel fonlar, ABD hazine kağıtlarıyla eş zamanlı olarak İngiliz varlıklarına da güçlü bir sermaye akışı sağladı. Kamu borç senetlerine yönelik artan bu kurumsal talep, bütçe finansmanı üzerindeki faiz yükünü hafifleterek getiri eğrisini aşağı yönlü baskılıyor. Tahvil fiyatlarındaki yükselişle getirilerin ters korelasyon göstermesi, piyasadaki likidite sıkışıklığını kırarak oynaklığı minimum seviyeye indiriyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüş dezenflasyonist süreci destekliyor

Gelişen bu talep dalgasına paralel olarak, ham petrol fiyatlarında gözlenen sert geri çekilmeler de piyasayı doğrudan besliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki kayıplar, sanayi üretimi ve lojistik maliyetleri üzerindeki enflasyonist beklentileri büyük ölçüde kırmış durumda. Enerji koridorlarındaki arz endişelerinin yatışması, İngiliz tahvillerinin risk primini aşağı çeken en güçlü makroekonomik katalizör haline geliyor. Geleceğe yönelik fiyat istikrarının yakalanacağına dair artan inanç, uzun vadeli yatırım fonlarının tahvil pazarına yönelik alım iştahını yeniden canlandırıyor. Dolayısıyla enerji maliyetlerindeki düşüş trendi korunduğu sürece faizlerdeki gevşemenin kalıcı olacağı aktarılıyor.

İngiltere Merkez Bankası para politikasında elini gevşetebilir

Mali piyasalardaki bu rahatlama, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) geleceğe yönelik agresif faiz politikası adımlarını tamamen gözden geçirmesini sağlayacaktır. Perakende satış hacmindeki daralma ve sanayi üretimindeki yavaşlamanın ardından piyasalar, yakın dönemde yeni bir sıkılaştırma adımı atılması ihtimalini daha düşük fiyatlıyor. Kısa vadeli faiz eğrilerindeki aşağı yönlü hareket, para politikasında artık zirve noktaya ulaşıldığı yönündeki algıyı kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. Sıkılaştırma döngüsünün duraklama fazına girmesi, ticari krediler ile konut finansmanı pazarını rahatlatarak ekonomik büyümenin sert bir resesyona girmesini önleyecek bir tampon görevi görecektir.