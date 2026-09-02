İngiltere tahvil faizlerindeki sert yükseliş radikal vergi artışlarını zorunlu kılıyor

Küresel enerji fiyatlarında gözlenen sert yukarı yönlü hareketler, ada ekonomisinin enflasyon görünümünü ve makroekonomik dengelerini ciddi şekilde bozmaya devam ediyor. Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ve borçlanma yüküne yönelik piyasada biriken derin kuşkular, uluslararası yatırımcıların güvenini zedeleyerek borçlanma maliyetlerini yukarı yönlü tetikliyor. Bütçe açığının finansmanında yaşanan zorluklar, İngiltere hükümetinin mali hareket alanını daraltırken para politikası yapıcılarının da enflasyonla mücadele takvimini çıkmaza sokuyor. Yaşanan bu güven bunalımı ve emtia odaklı şoklar, ülkenin finansal varlıklarında hızlı bir satış dalgası yaratarak makro göstergeleri son yılların en kırılgan zeminine taşıyor.

Tahvil piyasasında çeyrek asırlık rekorlar kırılıyor

Yatırımcıların borçlanma senetlerinden çıkış hızının artmasıyla birlikte, ülkenin stratejik vadelerdeki fonlama maliyetleri tarihi zirvelere ulaşıyor. Finansal piyasaların yakından takip ettiği 10 yıl vadeli devlet tahvilinin faiz oranı hızla yükselerek %5,268 sınırına ulaşıyor ve böylelikle 2007 yılından bu yana en yüksek seviye resmi olarak kayıtlara geçiyor. Benzer şekilde, uzun vadeli borçlanmanın ana göstergesi sayılan 30 yıl vadeli tahvillerin getirisi de %5,904 seviyesine kadar tırmanıyor. Bu tırmanışla birlikte, söz konusu vadede 1998 yılından bu yana görülen en yüksek oran kaydediliyor. Piyasada yaşanan bu katılaşma, kamu borç servisi maliyetlerini katlayarak bütçe üzerindeki faiz yükünü kronik hale getiriyor. İkincil piyasadaki bu kitlesel satış dalgası, kurumsal portföylerdeki sermaye kayıplarını derinleştirirken emeklilik fonları gibi uzun vadeli aktörlerin likidite yönetimini de doğrudan sekteye uğratıyor. Getiri eğrisindeki dikleşme, bankacılık sisteminin fonlama mekanizmalarını bozarak reel sektöre açılan kredi musluklarının hızla sıkılaşmasına yol açıyor. Makroekonomik risk priminin bu denli yükselmesi, yabancı sermaye girişlerini durma noktasına getirerek yerel para birimi üzerindeki devalüasyon baskısını tırmandırıyor.

Sonbahar bütçesinde zorunlu vergi artışları masada

Faiz sarmalının kamu bütçesinde yarattığı devasa kara delik, ekonomi yönetimini sonbahar döneminde popülaritesi düşük mali önlemler almaya zorunlu kılıyor. Geleneksel borçlanma kanallarının aşırı maliyetli hale geldiği bu konjonktürde, bütçe disiplinini yeniden sağlamak adına hanehalkı ve kurumlar üzerindeki vergi yükünün artırılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. Ekonomi kurmayları, yapısal reformlar ve vergi düzenlemeleri hayata geçirilmediği takdirde finansal piyasalardaki volatilitenin durdurulamayacağını her fırsatta dile getiriyor. Özetle, tahvil piyasasında yaşanan bu tarihi deprem, sivil sanayiden tüketici harcamalarına kadar tüm İngiltere ekonomisini daha sıkı ve zorlu bir mali disiplin dönemine girmeye mecbur bırakıyor.