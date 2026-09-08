İngiltere tahvil ihracında rekor maliyetle karşılaştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere, Ocak 2056 vadeli 4,25 milyar sterlin, yaklaşık 5,7 milyar dolar tutarındaki tahvilleri yüzde 5,8168 faiz oranıyla ihraç etti. Bu oran, Borç Yönetimi Ofisinin (DMO) kurulmasından bu yana gerçekleştirilen devlet tahvili ihraçlarında kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Kaynaklara göre ihraç, Aralık 2055 vadeli yüzde 4,25 kuponlu Gilt’e göre 0,75 baz puan primli fiyatlandı. Nihai talep 85 milyar sterline ulaşırken, talep oranı 20 kat olarak gerçekleşti.

Tahvilin kupon oranı yüzde 5,375 oldu. İhraçta BofA, Goldman Sachs, JPMorgan, Santander ve UBS ortak lider düzenleyiciler olarak görev aldı.

Tahvil getirileri son on yılların zirvesine yakın

Son haftalarda İngiltere devlet tahvilleri, büyük gelişmiş ekonomiler arasında en sert satış baskısıyla karşılaşan piyasalardan biri oldu. Bu nedenle tahvil getirileri son on yılların en yüksek seviyeleri civarında seyrediyor.

Bu görünümün arkasında enerji kaynaklı enflasyon şokuna ilişkin endişeler, artan kamu açıkları ve yapay zekâ yatırımlarına dahil olan şirketlerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kurumsal tahvil satışları bulunuyor.

Amazon.com da salı günü ilk sterlin cinsinden tahvil satışı için bankalarla anlaşmaya vardı.

Yüksek faize rağmen talep güçlü kaldı

Aberdeen Investments’ten Matthew Amis, söz konusu ihracı devlet tahvili piyasası için “önemli bir sağlık kontrolü” olarak değerlendirdi.

Amis, İngiltere’deki birincil ihraçların hâlâ olumlu karşılandığını ve bu getiri seviyelerinde devlet tahvillerine yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.