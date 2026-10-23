İngiltere tüketici güveninde 6 yılın en sert aylık düşüşü

GfK'nın tüketici güven endeksi ekimde 11 puan gerileyerek -24'e indi. Endeks nisandan bu yana en düşük seviyeye geldi ve Reuters anketine katılan ekonomistlerin tüm tahminlerinin altında kaldı. Eylülde -13 olan endeks, ağustos 2024'ten bu yana en yüksek düzeydeydi.

Aylık bazda yaşanan düşüş, İngiltere'nin ilk koronavirüs kapanmasına girdiği nisan 2020'nin hemen ardından kaydedilen düşüşten bu yana en büyük oldu. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda, benzer ölçekteki son düşüş haziran 2016'daki Brexit referandumunun ardından görülmüştü.

GfK, düşüşü tek bir etkene bağlamadı. Kuruluş, yükselen enflasyona, Orta Doğu'daki çatışmaya ve hane halkı bütçeleri üzerindeki genel baskıya dikkat çekti.

Hanehalkının genel ekonomiye ilişkin görüşleri ile büyük harcama yapma isteği de sert biçimde kötüleşti. Büyük alımlar endeksi, iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Tüketicilerin enflasyon beklentileri ise nisandan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yaklaşık 3,5 yılın zirvesine ulaştı. Bu gelişmenin, gelecek ay faiz artırımı yapması beklenen İngiltere Merkez Bankası (BoE) açısından endişe yaratması muhtemel görülüyor.

GfK Tüketici Danışmanlığı Direktörü Neil Bellamy, "Bozulmanın hızı endişe verici" ifadesini kullandı.

Healey ise bütçesinde hanehalkına ve işletmelere "nefes alma alanı" sağlamak istediğini belirtmişti. Ekonomi konusunda olumlu bir ton benimseyen Healey, yılın ilk yarısında G7 ülkeleri arasında ortak en hızlı büyümenin kaydedildiğine işaret ediyordu. Ancak S&P Global ile LSEG/Ipsos'un bu ay yayımladığı anketler de tüketici güveninin zayıfladığını gösterdi. Bu veriler, Andy Burnham'ın başbakan olduğu döneme denk gelen toparlanmayı geri aldı.

GfK'nın 2 bin 3 yetişkinle yaptığı anket, 1-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.