İngiltere yeni araç kayıtlarında 22 yılın en yüksek şubat hacmi

Pazardaki büyümede özellikle bireysel tüketici talebindeki toparlanma etkili oldu. Bireysel perakende satışlar %17,6 artarak 35.227 adede yükselirken, filo satışları %1,8 artış gösterdi. İş amaçlı alımlar ise %12,7 geriledi. Filolar toplam satışların %59,4’ünü oluşturarak pazarın en büyük segmenti olmayı sürdürdü.

Elektrikli araç tarafında ise büyüme sınırlı kaldı. Tam elektrikli araç (BEV) satışları %2,8 artarak 21.840 adede yükseldi ve pazarın %24,2’sini oluşturdu. Ancak elektrikli araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla üst üste ikinci ayda da geriledi. Bu düşüşte, 2025’in başında vergi artışı öncesi güçlü satışların etkisi ve geçen yıl sonundaki yoğun satış kampanyaları etkili oldu.

Diğer alternatif yakıtlı araçlarda ise daha güçlü artış görüldü. Plug-in hibrit araç satışları %43,5 artarak pazarın %11,6’sına ulaşırken, hibrit araç satışları %3,3 artışla %13,1 pay aldı. Benzinli araç satışları %5,2 yükselse de pazar payı %46,5’e geriledi. Dizel araç satışları ise %3,8 düşüşle pazarın yalnızca %4,5’ini oluşturdu.

Yılın ilk iki ayında elektrikli araçların toplam pazar payı %22 seviyesinde bulunuyor. Ancak hükümetin 2026 için belirlediği %33’lük hedefe ulaşılabilmesi için satışların hızla artması gerekiyor.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, saf benzinli ve dizel otomobil satışlarının dört yıldan kısa bir süre içinde sona ermesinin zorunlu kılındığı bir ortamda elektrikli araç alımlarının hızla artması gerektiğini vurgulayarak geçiş sürecinin acilen kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Hawes ayrıca 2028'den itibaren elektrikli araçlara kilometre başına vergi (eVED) uygulanması planlarının alıcı güvenini daha da zayıflatabileceğine dikkat çekti.