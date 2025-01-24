İngiltere zengin yabancılara vergileri hafifletecek

Hazine, İngiltere'nin milyonerlerin ülkeyi terk etmesine ilişkin endişelerin ardından tartışmalı non-dom vergi kuralında planlanan bazı değişiklikleri yumuşatacağını doğruladı.

İngiltere'nin 200 yıllık non-dom rejimi (ikametgahı İngiltere olmayanlar) rejimi, İngiltere'de yaşayan ancak vergi amaçları doğrultusunda başka bir yerde ikamet eden kişilerin 15 yıla kadar denizaşırı ülkelerde elde ettikleri gelir ve sermaye kazançları üzerinden vergi ödemekten kaçınmalarına izin veriyor.

Uzun süredir tartışmalara neden olan bu rejim, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim ayı bütçesinde Nisan 2025'ten itibaren kaldırılacağını ve tüm uzun süreli mukimlerin, tröst olarak tutulanlar da dahil olmak üzere, dünya çapındaki varlıkları üzerinden veraset vergisine tabi olacağını teyit etmesine yol açtı.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Reeves, hükümetin yakında ülkenin Finans Yasası'nda bir değişiklik yapacağını ve gümrük vergisi ödemeyenlerin önemli vergiler ödemeden İngiltere'ye para getirmelerine olanak tanıyan bir kuralın cömertliğini artıracağını söyledi.

Reeves, son dönemde ultra zenginlerin ülkeyi terk etmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Dom olmayanlar topluluğu tarafından dile getirilen endişeleri dinliyoruz. Finans yasasında, dom olmayanların önemli miktarda vergi ödemeden Birleşik Krallık'a para getirmesine olanak tanıyan geçici geri dönüş kolaylığını daha cömert hale getiren bir değişiklik yapacağız" dedi.