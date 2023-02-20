İngiltere'de 15 bin perakende çalışanı işsiz kaldı
İngiltere'de yaklaşık 15 bin İngiliz perakende işçisi, ocak ayından bu yana işten çıkarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Perakende Araştırma Merkezi'nin (CRR) analizine göre, şirketler tarafından şimdiye kadar İngiltere'de toplam 14.874 perakende işçisi işten çıkarıldı.
Kırtasiye markası Paperchase, giyim zinciri M&Co ve Tile Giant gibi ulusal perakendecilerin tümü son haftalarda iflas ederken, indirim perakendecisi Wilko, giyim perakendecisi New Look ve süpermarketler Tesco ve Asda da işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.