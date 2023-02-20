İngiltere'de 15 bin perakende çalışanı işsiz kaldı

Perakende Araştırma Merkezi'nin (CRR) analizine göre, şirketler tarafından şimdiye kadar İngiltere'de toplam 14.874 perakende işçisi işten çıkarıldı.

Kırtasiye markası Paperchase, giyim zinciri M&Co ve Tile Giant gibi ulusal perakendecilerin tümü son haftalarda iflas ederken, indirim perakendecisi Wilko, giyim perakendecisi New Look ve süpermarketler Tesco ve Asda da işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.