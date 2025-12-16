İngiltere'de ağustos-ekim döneminde işsizlik yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ağustos-ekim dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 5,1 ile Ocak 2021'den beri görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. İşsizlik, temmuz-eylül döneminde yüzde 5 seviyesindeydi.

Ağustos-ekim döneminde çalışanların ikramiyeler hariç maaşları yüzde 4,6 artarken, ikramiyeler dahil ücretleri yüzde 4,7 yükseldi. Bu artışlarda önceki üç aylık döneme göre hafif yavaşlama görüldü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, genel tablonun iş gücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Maaş bordrolu çalışan sayısı, istihdam faaliyetlerinin durgunluğunu yansıtarak yeniden düşüş gösterirken, şirketler son dönemde iş sayısının azaldığını bildiriyor. Bu zayıflık, işsizlik oranındaki artışta da kendini gösterdi. Ülkede boş pozisyon sayısı genel olarak sabit kaldı. İşsizlikteki artış özellikle bazı genç gruplarında gözlemlendi." ifadelerini kullandı.

İşsizlik verilerinin ardından İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki toplantısında politika faizinde indirime gitme ihtimali güçlendi.