İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde

Hükümet verilerine göre, pazartesi günü benzinin litre fiyatı bir önceki haftaya göre 4,6 peni (6,1 sent) artarak ortalama 140,28 peniye yükseldi. Bu, Ağustos 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviye ve 2022’deki enerji piyasası çalkantısından bu yana en büyük haftalık artış oldu. Dizel fiyatı ise yaklaşık 10 peni artışla litre başına 158,78 peniye çıkarak 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fiyatlardaki artış, ABD ve İsrail’in İran’la savaşının yarattığı enflasyonist baskının İngiltere tüketicilerine yansıdığını gösteriyor. Brent petrolünün 100 doların üzerine çıkması ve İran’ın Hormuz Boğazı’ndaki ticareti aksatması, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, petrol perakendecileri ve enerji tedarikçilerine fiyat artışlarında temkinli olmaları çağrısında bulundu. Reeves, rekabet kurumunu “haksız fiyat artışlarına karşı yüksek alarmda” olmaya davet etti. Bakan ayrıca eylül ayında planlanan akaryakıt vergisi artışını geri çekmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya kalıyor.