İngiltere’de borç yükü artıyor! BoE Başkanı Bailey’den uzun vadeli risk uyarısı

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Bailey, Londra Ekonomi Okulu’nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, gelişmiş ekonomilerin mali görünümünü yalnızca kısa vadeli ekonomik dalgalanmaların belirlemediğine işaret etti. Verimlilik artışının zayıf seyretmesi ve son yıllarda yaşanan ekonomik şoklar, kamu maliyesi üzerinde kalıcı baskı oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.

Yaşlanan nüfus ve savunma harcamaları bütçeyi zorluyor

Demografik değişim de bu tablonun önemli parçalarından biri. Yaşlanan nüfus, kamu harcamalarında özellikle sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri tarafında daha fazla kaynak ihtiyacını beraberinde getirirken, savunma bütçelerindeki artış da hükümetlerin mali hareket alanını daraltıyor.

Kamu borcunun yüksek seviyelere ulaşması, devletlerin finansman ihtiyacını artırırken tahvil getirileri üzerindeki baskıyı da güçlendirebiliyor. Getirilerin yükselmesi ise hükümetlerin yeni borçlanmaları daha yüksek maliyetle gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Böyle bir ortamda faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı da önem kazanıyor.

İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri dikkat çekiyor

İngiltere piyasasında son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş, Bailey’nin mesajlarını daha önemli hale getiriyor. 10 yıllık İngiliz devlet tahvili getirisi yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, daha uzun vadeli getirilerde 1998’den bu yana görülmeyen seviyeler kaydedildi.

Faiz oranlarının yüksek kalması, yalnızca şirketler ve hanehalkı açısından finansman koşullarını zorlaştırmıyor. Kamu tarafında da yeni borçlanmanın maliyeti yükseliyor. Bu durum, yüksek borç stokuna sahip ekonomilerde bütçe üzerindeki faiz yükünün daha fazla hissedilmesine neden oluyor.

BoE faiz politikasında temkinli duruşunu koruyor

BoE, temmuz ayındaki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bankanın kararlarında enflasyonun seyri kadar ekonomik görünümdeki belirsizlikler de etkili olurken, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki dönemde fiyat baskıları üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

Faiz beklentilerinde ise sonbahar ayları öne çıkıyor. Vadeli işlem piyasalarında BoE’nin eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık %10 düzeyinde fiyatlanırken, kasım toplantısı için bu olasılık %60’ın üzerine çıkıyor. Böylece yatırımcıların para politikasında değişiklik için daha ileri bir tarihi öne çıkardığı görülüyor.

Bailey’nin mesajı uzun vadeli mali risklere işaret ediyor

Bailey’nin değerlendirmeleri, İngiltere’nin karşı karşıya olduğu mali baskının yalnızca mevcut borç seviyesinden kaynaklanmadığına işaret ediyor. Ekonominin üretkenlik kapasitesi, demografik yapı ve kamu harcamalarının gelecekteki seyri, borç dinamiklerinin nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.

Borç ve faiz dengesi İngiltere ekonomisi için önemini artırıyor

Kamu borcunun yüksek olduğu bir dönemde tahvil getirilerinin yükselmesi, hükümetin bütçe üzerindeki hareket alanını daha da sınırlayabilir. BoE açısından ise bu tablo, enflasyonla mücadele ile ekonomik büyüme ve finansal koşullar arasındaki dengenin korunmasını daha önemli hale getiriyor. İngiltere’de önümüzdeki dönemde faiz beklentileri kadar uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin seyri de piyasaların temel gündemlerinden biri olmayı sürdürecek.