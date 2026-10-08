İngiltere’de borçlanma maliyeti alarm veriyor: 19 yılın zirvesi görüldü

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İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi Salı günü sabah işlemlerinde %5,41 seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ekim 2007’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu. 30 yıllık tahvil faizi de %5,93’e çıkarak 1998’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

2 yıllık tahvil faizleri ise %4,81’e yükselerek Ocak 2024’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon ve Bütçe endişesi

Faizlerdeki yükselişte, artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun yeniden hızlanacağı endişesi etkili oldu. Yatırımcılar, hükümetin borçlanma ihtiyacının artacağı beklentisiyle tahvil satıyor.

Tahvil fiyatları düştükçe getiriler yükseliyor. Bu da devletin yeni borçlanırken daha yüksek faiz ödemesi anlamına geliyor.

Gözler İngiltere Merkez Bankası’nda

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini %3,75’te sabit tutmasını bekliyor. Ancak tahvil piyasası, kasım ayından itibaren faiz artışlarının başlayacağını fiyatlıyor.

Artan borçlanma maliyetleri, ekim ayında açıklanacak Bütçe öncesinde Maliye Bakanı üzerindeki baskıyı artırıyor. Hükümetin yıllık borç faiz giderlerinin daha da yükselmesi bekleniyor.