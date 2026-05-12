İngiltere'de borçlanma maliyetleri siyasi belirsizlikler nedeniyle 1998'den beri en yüksek seviyede

İngiltere'de 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yenilgisi sonrası Başbakan Starmer dün yaptığı açıklamada, istifayı düşünmediğini ve sürekli değişimin ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi.

Ancak Starmer'a yönelik istifa çağrıları yoğunlaşıyor. Ülkedeki siyasi belirsizlikler nedeniyle 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan artışla yüzde 5,10'a çıkarak 2008'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

İngiltere'de 20 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,75'e ve 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,79'a ulaşarak 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'deki 136 yerel yönetim ile İskoçya ve Galler'de 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İşçi Partisi büyük bir yenilgi almıştı.

Yerel yönetimlerde aşırı sağcı Reform UK Partisi en fazla belediye meclisi sandalyesini kazanırken, Galler'de İşçi Partisi iktidarı yenilgiye uğramış, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler ve İskoçya'da bağımsızlık yanlısı partiler birinci olmuş ancak hiçbir parti tek başına bölgesel iktidar olma yeterliliğini kazanamamıştı.