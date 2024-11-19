İngiltere’de bütçe perakendecileri zorluyor

İngiltere perakende sektörünün en büyük isimleri bir araya gelerek Başbakan'a planladığı bütçe maliyet yükünün enflasyon, istihdam ve yatırım için ekonomik sonuçları olacağı mesajını verdiler.

Düzinelerce perakende patronu, Başbakan'a sadece önümüzdeki yıl maliyetlerini 7 milyar sterlin artıracağını söyledikleri bütçe planlarını uygulamaya devam etmesi halinde ekonomi ve istihdam açısından korkunç sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan bir mektuba imza attı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun (BRC) Rachel Reeves'in geçen ayki ilk bütçesine verdiği ve taslağı geçen hafta Sky News tarafından görülen yanıta 79 kişi imza attı.

Çiftçiler protestoya hazırlanıyor

Çiftçiler miras vergisi önlemleri nedeniyle Londra'da kendi protestolarını başlatmaya hazırlanırken, perakende lobi grubunun Downing Street 11 numaraya gönderdiği mektup, mali olayın algılanan etkisi konusunda aynı derecede sertti.

Mektupta, gelecek yıl daha yüksek işveren Ulusal Sigorta primleri ve Ulusal Yaşam Ücreti artışları gibi önlemlerden kaynaklanan daha yüksek maliyetlerin alışveriş yapanlara yansıtılacağı ve istihdam ve yatırımı vuracağı uyarısında bulunuldu.

Ülkenin en büyük perakendecisi Tesco'nun İngiltere patronu ve Sainsbury's, Next ve JD Sports'un genel müdürleri de dahil olmak üzere meslektaşları tarafından desteklenen mektupta şu ifadelere yer verildi "Perakendecilik, halihazırda konaklama ile birlikte en yüksek vergilendirilen iş sektörlerinden biridir ve karının yüzde 55'ini işletme vergisi olarak ödemektedir.