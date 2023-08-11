İngiltere'de büyüme beklentileri aştı

İngiltere ekonomisi, 2023 yılının ikinci çeyrek döneminde hanehalkı tüketiminden gelen destekle beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi(ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,2 arttı. Bu hem ilk çeyrekte görülen yüzde 0,1, hem de analistlerin tahmini olan yüzde 0,0 tahmininin üzerinde, sürpriz bir oran oldu.

İkinci çeyreğin geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmasında büyümenin yüzde 0,4'e çıktığı görüldü. Piyasa beklentisi bir önceki dönem görülen yüzde 0,2 seviyesinin devam edeceği yönündeydi.

Haziran ayında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,9 genişledi.

ONS, Haziran ayı için sanayi üretimi rakamlarını da açıkladı. Sanayi üretimi de büyüme gibi sürpriz yaparak, olumlu bir seyir gösterdi.

Sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yın aynı aya göre yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 0,0 ve yüzde -1,2 seviyesindeydi.

İmalat sanayi üretimi aylık beklenti olan yüzde 0,1'in çok üzerinde yüzde 2,4, yıllık artış yine beklenti olan yüzde 0,2'nin çok üzerinde yüzde 3,1 artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde işletme yatırımlarında bir önceki döneme göre yüzde 3,4, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6,7 artış yaşandı.