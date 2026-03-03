İngiltere’de büyüme freni: Bahar Bildirisi ekonomide temkinli tabloyu ortaya koydu

Hazine’nin açıkladığı yeni projeksiyonlara göre, İngiltere ekonomisi 2026’da önceki öngörülere kıyasla daha düşük bir büyüme performansı sergileyecek. Kısa vadede ekonominin zayıf seyretmesi bekleniyor, orta vadede ise kademeli bir toparlanma öngörülüyor.

Küresel riskler ve enerji fiyatları

Bildiride, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların İngiltere’nin toparlanma sürecini sınırladığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimler ve ticaret akışındaki kırılganlıklar da risk faktörleri arasında sıralandı.

Hükümet, mali disiplinin korunacağını ve kamu finansmanında istikrarın öncelikli hedef olmaya devam edeceğini belirtti. Enflasyonla mücadele ve borçlanma seviyelerinin kontrol altında tutulması, ekonomik politikanın temel taşları olarak öne çıktı.

İşsizlik ve kamu borcu

Yeni projeksiyonlarda işsizlik oranında geçici bir yükseliş ihtimali yer aldı. Buna karşın, kamu borcunun milli gelire oranında ilerleyen yıllarda düşüş hedefleniyor. Bu tablo, hükümetin borçlanma maliyetlerini sınırlı tutma kararlılığını yansıtıyor.

İngiltere’nin ekonomik görünümü, Avrupa ve ABD’deki yavaşlama sinyalleriyle paralellik gösteriyor. Küresel merkez bankalarının sıkı para politikaları ve enerji piyasalarındaki oynaklık, Londra yönetiminin temkinli yaklaşımını pekiştiriyor.

Bahar Bildirisi’ne çift yönlü tepki

Bahar Bildirisi, muhalefet tarafından “ekonomide durağanlık kabulü” olarak yorumlandı. İş dünyası ise hükümetin mali disiplin vurgusunu olumlu karşılarken, büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonun yatırım iştahını sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Bildirinin yeni bir bütçe paketinden çok mevcut tabloya dair güncellenmiş bir yol haritası olduğu vurgulandı. Hükümet, ekonominin kırılgan zeminde ilerlediğini belirterek temkinli adımların sürdürüleceğini açıkladı.