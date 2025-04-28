İngiltere'de büyümede toparlanma 2 yıl 'ertelenebilir'

Hazine'nin ekonomik modellemesini kullanan EY ITEM Club, son raporunda hem 2025 hem de 2026 için üretim beklentilerini düşürdü.

Trump'ın ticaret savaşından ve İngiltere ekonomisinde süregelen yüksek enflasyondan doğrudan etkileneceği uyarısında bulunan rapor, en büyük etkinin, gümrük tarifelerinin küresel büyümeye vurduğu darbe ve belirsizlikteki artış nedeniyle hem hanehalkı hem de işletmeler arasında zayıflayan duyarlılıktan kaynaklanacağını belirtti.

İngiltere için 3 ay önce yüzde 1 olarak öngördüğü 2025 GSYH büyümesini yüzde 0,8'e indiren EY ITEM ve 2026 yılı için büyüme tahminini 0,6 puan düşüşrerek yüzde 0,9'a revize etti.

EY, zayıf küresel ekonomik zemin ve artan belirsizlik seviyelerinin hem aileler hem de işletmeler üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Hanehalkı bütçeleri üzerinde devam eden baskılar nedeniyle tüketici ruh halinin "temkinli" olmaya devam ettiği ve büyük alımlar için talebi daha da sınırladığı uyarısında bulundu.

EY İngiltere ve İrlanda bölgesel yönetici ortağı Anna Anthony şunları söyledi: "2025'in ilk aylarında ekonominin beklentileri aştığına dair işaretler vardı, ancak küresel ticaretteki aksamalar, belirsizlik ve süregelen enflasyonun bir araya gelmesi, Birleşik Krallık'ın daha ılımlı büyüme seviyelerine dönüşünü erteleyecek gibi görünüyor. İşletmeler kesinlikten beslenir, bu nedenle öngörülemeyen bir küresel pazarın kısa vadede daha düşük işletme yatırımı seviyelerine dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Koşullar zorlayıcı olmaya devam etse de, iyimser olmak için hala bazı nedenler var. Hizmet sektörüne dayalı Birleşik Krallık ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesi bekleniyor ve kademeli faiz indirimleri iş ve hane halkı harcamalarını yavaş yavaş destekleyecektir. Zaman içinde, öngörülemeyen küresel manzara Birleşik Krallık'ın kendisini yatırım için istikrarlı ve cazip bir yer olarak konumlandırması için fırsatlar sunabilir"