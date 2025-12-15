İngiltere'de düşük ücretli çalışanlar için ücret artışı yavaşlıyor

İngiltere'de yayınlanan yeni veriler, en düşük ücretli çalışanlar için ücret artışının yavaşlamaya başladığını gösteriyor. Kötüleşen iş piyasası, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına dirençli olduğu kanıtlanan bir işgücü kesiminin pazarlık gücünü zayıflatıyor.

İş arama sitesi Indeed'in rakamlarına göre, düşük ücretli roller için ilan edilen maaşlar, ekim ayını kapsayan yıllık bazda %5,9 arttı. Bu, bir önceki aydaki yedi ayın zirvesi olan %6,6'lık artıştan bir düşüş anlamına geliyor ve nisan ayından bu yana ilk yavaşlama oldu.

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu'ndan ayrı bir rapor da işgücü piyasasının 26 Kasım'daki vergi artırıcı bütçe öncesinde zayıflamaya devam ettiğine dair kanıtlara ekledi. Rapora göre, aktif iş ilanı sayısı kasım ayında aylık bazda %11,2 azaldı. Teslimat sürücüsü veya posta çalışanı gibi Noel işleri için işe alımlar geçen yılın seviyelerinin altında kaldı.

Bulgular, merkez bankasının bu hafta geniş çapta beklenen faiz indiriminin gerekçesini güçlendiriyor. Başkan Andrew Bailey'nin, yapışkan fiyat baskılarının enflasyona yönelik tehdidinden daha çok yumuşayan bir işgücü piyasasından endişe duyan Para Politikası Komitesi üyelerinin yanında yer alması bekleniyor.