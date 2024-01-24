İngiltere'de ekonomik aktivite büyüme 7 ayın zirvesinde

Hizmet ve imalat firmalarını kapsayan ön S&P Global/CIPS İngiltere Bileşik atın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında 52,5'e yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayında 52,1 olan bileşik PMI'nın Ocak ayında 52,2'ye yükseleceği öngörülüyordu.

Hizmet PMI Ocak ayında Aralık ayındaki 53.4'ten sekiz ayın en yüksek seviyesi olan 53.8'e tırmandı.

İmalat PMI, Ocak ayında Aralık ayındaki 46,2'den 47,3'e yükseldi.

Fabrikalar Nisan ayından bu yana girdi maliyetlerinde ilk kez artış bildirirken, gemilerin rotasını Kızıldeniz'den uzaklaştırması navlun maliyetlerini artırdı ve teslimat süreleri son bir yılda ilk kez yükseldi. Ancak imalatçıların uyguladığı fiyatlardaki artış mütevazı düzeyde kaldı.

Başta ücretler olmak üzere hizmet firmalarının maliyet artış hızı son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Genel olarak firmalar tarafından talep edilen fiyatlar Ekim 2023'ten bu yana en zayıf hızda arttı.

S&P Global Market Intelligence'ın Baş İş Ekonomisti Chris Williamson, "Ticari faaliyet ve güven, kısmen 2024'te daha hızlı ekonomik büyüme umutları tarafından yönlendiriliyor, bu da düşen enflasyon ve orantılı olarak daha düşük faiz oranları beklentisiyle bağlantılı. Ancak, Ocak ayında tahminleri aşan büyümenin şaşırtıcı gücü, özellikle Kızıldeniz'deki arz kesintileri imalat sektöründe enflasyonu yeniden alevlendirirken, İngiltere Merkez Bankası'nı birçok kişinin beklediği kadar kısa sürede faiz oranlarını düşürmekten alıkoyabilir" dedi.