İngiltere'de ekonomik aktivitede daralma hafifledi

S&P Global Birleşik Krallık Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında nisan ayındaki 48,5 seviyesinden 49,4'e yükselerek 50 eşiğine yaklaştı.

Mayıs 2020'den bu yana istihdamda görülen en büyük daralma imalat endeksini aşağı çekti. Bununla birlikte ekonomi çok daha büyük kısmını oluşturan hizmet sektörü yeniden büyüme bölgesine girdi.

Hizmet PMI, mayıs ayında nisan ayındaki 49,0 puandan 50,2 puana yükselirken, imalat PMI 45,4 puana 45,1 puana geriledi.

İşletmeler, ABD'nin ticaret tarifelerindeki artışın etkileri konusunda daha az endişe duyarak görünüm konusunda biraz daha neşeli hale geldi. Bu ayın başlarında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri önemli alanlarda gümrük tarifelerini ve ticaret engellerini azaltmaya yönelik bir anlaşma imzaladı.

S&P Global Market Intelligence'ın Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, “Gümrük tarifeleri ve ticaretle ilgili daha parlak haberler işletmeler arasında bir miktar güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmuş gibi görünse de önümüzdeki yılın beklentilerine ilişkin duyarlılık hala durgun” dedi.