İngiltere’de ekonomik faaliyet hız kazandı

Hizmetler PMI Aralık’ta 52,1 olarak açıklandı. Kasım’daki 51,3 seviyesine kıyasla artış gösteren veri, 51,6 olan piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektöründe faaliyet artışının iki ayın en yüksek hızına ulaştığı kaydedildi.

İmalat tarafında da toparlanma görüldü. Aralık imalat PMI 51,2 ile Kasım ayındaki 50,2 seviyesinden yükselerek son 15 ayın en yüksek değerine çıktı ve beklentilerle uyumlu gerçekleşti. İmalat üretim endeksi ise 51,8’e yükselerek Kasım’daki 50,3 seviyesinin üzerine çıktı.

Veriler, yeni siparişlerde Ekim 2024’ten bu yana görülen en güçlü artışın yaşandığını ortaya koydu. Yurt dışından gelen yeni iş hacmi de 13 aylık düşüşün ardından yeniden artış gösterdi. Buna karşın istihdam tarafında zayıflık sürdü ve özel sektörde çalışan sayısı 15’inci ayda da geriledi.

Aralık ayında maliyet baskıları güçlendi. Girdi maliyetleri Mayıs’tan bu yana en hızlı artışı kaydederken, satış fiyatlarındaki artış oranı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. PMI verileri, yılın son ayında ekonomik büyümede toparlanmaya işaret etse de istihdam ve maliyetler tarafındaki baskıların devam ettiğini gösterdi.