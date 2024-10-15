İngiltere'de ekonomiye "yağ yakıcı iğne" çaresi: Kilo sorunu olan işsizleri istihdama kazanma planı

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, dünyada bir ilke imza atarak, obez teşhisi konulan işsizlere işe geri dönmelerine yardımcı olmak ve ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla yağ yakıcı iğnelerin uygulanacağını açıkladı.

Bu adım, ilaç şirketi Lilly'nin, İngiltere'de yapacağı 280 milyon sterlinlik (12,5 milyar Türk Lirası) yatırımın bir parçası olacak.

Bu sayede Lilly'nin ürettiği kilo verdirici ilaçların imalat sektöründe ve Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağımlılıktaki etkisi ölçülecek.

Mevcut haliyle Mounjaro iğneleri, sadece kilo kaybı ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılıyor. Ekonomi üzerinde etkili olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmuyor.

Bakan Streeting, yeni uygulamanın İngiltere'nin istihdamına "muazzam" katkı sağlayacağını düşünüyor.

Daily Telegraph'ta yazdığı yazıda Streeting, halkın sağlığına ilişkin kasvetli bir tablo çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak daha çok yiyoruz, daha az sağlıklı besleniyoruz ve daha az egzersiz yapıyoruz. Bunun bireye maliyeti ise çok açık: Hastalıkla dolu ve daha kısa bir yaşam."

"Bu durum sağlık hizmetlerimiz üzerinde de önemli bir yük oluşturuyor ve NHS'ye yılda 11 milyar sterline (410,9 milyar Türk Lirası)) mal oluyor. Yani sigaranın yol açtığından daha büyük bir zarar. Ekonomiye de zarar veriyor. Obeziteye bağlı hastalıklar, insanların yılda ortalama dört günden fazladan hasta olmasına neden olurken, pek çok kişi işten ayrılmak zorunda kalıyor."

İngiltere hükümet sözcüsüne göre obezite, kanserin ikinci en büyük nedeni ve insanların işlerine dönmelerini engelleyen hastalıklara katkı sağlamakta.

Hükümetin büyük ilaç şirketleriyle yaptığı iş birliğinin, kilo sorunu olan kişiler için uzun vadede sağlık sonuçlarını iyileştirecek teknolojik ilerlemeler çağını başlatacağı umut ediliyor.

Bir hükümet sözcüsü, "Halkımızın sağlık alanında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen iki büyük avantajımız var: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından bazılarına ve muazzam potansiyele sahip bir Ulusal Sağlık Hizmeti."

"Eğer bu ikisini bir arada kullanabilirsek, bu ülkedeki hastalar, tıp biliminde gözlerimizin önünde gerçekleşen devrimin meyvelerini toplayabilirler."

Piyasadaki zayıflama iğnelerinin başında gelen Mounjaro'nun başarılı test sonuçları, Bakan Streeting'in kilo sorunu olan bireyleri işe geri döndürme planı için hayati önem taşıyor.

İlk denemenin yapılacağı yer olarak Greater Manchester seçildi. Rakamlar, obezitenin şu anda ekonomiye 3.2 milyar sterline (143,4 milyar Türk Lirası) mal olduğunu ve bunun yaklaşık yarısının verimlilik kayıplarıyla ilgili olduğunu gösteriyor.

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham kararla ilgili, "Bu, obeziteyi küresel olarak nasıl tedavi edeceğimiz konusunda geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir ve bölgemiz, olağanüstü sağlık verileri varlıklarımız, Ar-Ge uzmanlığımız, üniversiteler ve kamu sektörü kuruluşları arasındaki güçlü ortaklıklar yoluyla önemli bir katkı sağlamaya hazırdır" dedi.