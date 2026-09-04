İngiltere’de enflasyon baskısına şirketlerden fren sinyali

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BoE verileri, şirketlerin gelecek dönemde uygulamayı planladıkları fiyat artışlarına ilişkin beklentilerinin ağustosta bir miktar zayıfladığını ortaya koydu. Böylece gelecek 12 aya ilişkin fiyat artışı beklentisinde aylık bazda 0,1 puanlık düşüş yaşandı.

Firmaların son 12 aylık dönemde gerçekleştirdiği fiyat artışı da ağustosta sınırlı bir gerileme gösterdi. Şirketlerin kendi fiyatlarında gerçekleşen yıllık artış %3,7 olarak ölçülürken, bu oran temmuz döneminde %3,8 seviyesindeydi. Böylece hem gerçekleşen fiyat artışında hem de ileriye dönük beklentilerde aşağı yönlü bir hareket kaydedildi.

Ücret beklentileri sabit kaldı

Şirketlerin ücret artışlarına ilişkin beklentilerinde ise fiyat tarafındaki hareketin aksine değişiklik görülmedi. Firmalar, önümüzdeki 12 ayda ücretlerin %3,4 artmasını beklemeyi sürdürdü.

Bu görünüm, işletmelerin fiyat ve ücret kararlarında belirgin bir yukarı yönlü ivme oluşmadığına işaret ediyor. Bununla birlikte fiyat beklentilerinin hâlâ yüksek seviyelerde bulunması, enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

BoE, şirketlerin fiyat ve ücret kararlarını enflasyonun gelecekteki seyri açısından yakından takip ediyor. DMP anketi, firmaların maliyetlerdeki değişimleri nasıl fiyatlarına ve ücret politikalarına yansıttığı konusunda bankaya önemli bir gösterge sağlıyor.

Enerji maliyetleri yakından izleniyor

İngiltere ekonomisinde fiyatlama davranışları açısından enerji maliyetleri de önemini koruyor. BoE, enerji fiyatlarındaki hareketlerin şirketlerin maliyetleri ve nihai fiyatları üzerindeki etkisini izlerken, firmaların talep koşullarına verdikleri tepki de fiyatlama kararlarında belirleyici oluyor.

Temmuz ayında yayımlanan DMP sonuçlarında şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin kendi fiyat artışı beklentisi %3,9 seviyesindeydi. Aynı dönemde firmaların yıllık ücret artışı beklentisi %3,4 olarak açıklanmıştı.

Ağustos verisiyle birlikte fiyat artışı beklentisinin %3,8’e çekilmesi, şirketlerin önümüzdeki dönemde fiyatlarını artırma eğiliminde sınırlı bir yumuşama beklediğini gösterdi. Ancak 0,1 puanlık değişim, işletmelerin fiyatlama beklentilerinde güçlü bir kırılma yaşandığı şeklinde değerlendirilmiyor.

BoE için enflasyon sinyali

DMP sonuçları, İngiltere Merkez Bankası’nın para politikası kararları açısından da önem taşıyor. Şirketlerin fiyat ve ücret beklentilerinin kalıcı biçimde yükselmesi, enflasyonun hedefe dönüş sürecinin daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeleri artırabilirken, beklentilerdeki gerileme fiyat baskılarının zaman içinde hafifleyebileceğine yönelik bir sinyal oluşturuyor.

Ağustos ayındaki veriler, şirketlerin fiyat artış beklentilerinde sınırlı bir gevşeme olduğunu ortaya koyarken ücret beklentilerinin sabit kalması, İngiltere ekonomisindeki enflasyon görünümünün henüz tamamen normalleşmediğini gösteriyor. BoE açısından önümüzdeki dönemde şirketlerin fiyatlama davranışları, ücret artışları ve maliyet baskılarının birlikte nasıl şekilleneceği yakından izlenecek.