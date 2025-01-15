İngiltere'de enflasyon beklenmedik bir şekilde geriledi

İngiltere'de açıklanan resmi rakamlara göre, enflasyon aralık ayında kasım ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden beklenmedik bir şekilde yavaşlayarak yıllık yüzde 2,5'e geriledi. Ekonomistler enflasyonun aralık ayında da yüzde 2,6 olmasını bekliyorlardı.

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Finansal piyasaların 6 Şubat'ta faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek yüzde 4,5'e çekmesini beklediği İngiltere Merkez Bankası, Kasım ayı başında enflasyonun aralık ayında yüzde 2,5 olacağını tahmin etmişti.

Aralık ayında enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kasım ayında yüzde 3,5 olmuştu.

Konut sahiplerinin konut maliyetlerini içeren Tüketici Fiyatları Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı ve yıllık yüzde 3,5 oldu. Kasım ayında aylık oran yüzde 0,4 ve yıllık oran yüzde 3,5 olmuştu.

TÜFE yıllık oranlarındaki aylık değişime en büyük aşağı yönlü katkı lokanta ve otellerden gelirken; en büyük yukarı yönlü katkı ulaştırma sektöründen geldi.