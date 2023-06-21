İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

İngiltere'de tüketici fiyatları mayıs ayında beklentilerin üzerinde arttı. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Çekirdek TÜFE'de aylık artış da yüzde 0,8 oldu.

Ekonomistler ise fiyatları mayısta nisan ayına göre yüzde 0,5, çekirdek fiyatların yüzde 0,6 artmasını bekliyordu.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 8,7 ile yüzde 8,4 seviyesindeki beklentileri aşarken, çekirdek enflasyon da yüzde 7,1 oldu. Beklenti yüzde 6,8 olacağı yönündeydi.

Nisan ayında manşet enflasyon yüzde 8,7 ve çekirdek enflasyon yüzde 6,8 olmuştu.

Perakende fiyatların yıllık yüzde 11,3 arttığı Mayıs ayında, üretici girdi fiyatları ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Beklenti fiyatları yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Nisan ayında üretici girdi fiyatları yüzde 3,9 artış göstermişti.