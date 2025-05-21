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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 2.6'lık enflasyon oranından sıçrayarak nisan ayında yüzde 3.5'e ulaştı. Böylelikle enflasyon nisanda analistlerin yüzde 3,4 olan beklentilerinin üzerinde geldi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı
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İngiltere'nin yıllık enflasyon oranı, işletmelerin artan bordro vergileri ve kamu hizmeti ücretlerine karşılık olarak fiyatlarını yükseltmesiyle nisan ayında İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin daha da üzerine çıktı; bu beklenen bir hareket olsa da merkez bankasının ihtiyatını güçlendirecek.

Tüketici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Beklenti yüzde 1,0 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,8 olarak gerçekleşti ve yüzde 3,6 olan beklentilerin üzerine çıktı. Fiyatlar aylık bazda yüzde 1,4 arttı. Yüzde 1,2 artış bekleniyordu.

İngiltere'de perakende fiyat endeksi de nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 ve yıllık yüzde 4,5 arttı.

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