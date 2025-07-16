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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,6 olarak ölçüldü. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enflasyon aylık bazda ise haziranda yüzde 0,3 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 bekleniyordu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,7 ile yüzde 3,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizi kararları açısından yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu da yıllık bazda yüzde 4,7 oldu. Beklenti, hizmet enflasyonunun yüzde 4,5 geleceği yönündeydi.

Enflasyona en büyük yukarı yönlü katkıyı akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ulaştırma sektörü yaptı.

ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, yüksek akaryakıt fiyatlarının yanı sıra gıda fiyatlarındaki enflasyonun da art arda üçüncü ayda artarak Şubat 2024'ten beri görülen en yüksek artışı kaydettiğini belirtti.

İngiltere'de enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,4 ve çekirdek enflasyon da yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

BoE, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

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