İngiltere'de enflasyon beklentileri rekor düzeyde

YouGov'un Citi adına gerçekleştirdiği aylık ankete göre İngiltere'de kamuoyunun kısa vadeli enflasyon beklentileri Mart ayında yüzde 3,3'ten yüzde 5,4'e fırlayarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzun vadeli beklentiler ise daha ılımlı bir artışla yüzde 3,6'dan yüzde 4,5'e yükseldi.

Citi’nin İngiltere ekonomisti Callum McLaren-Stewart, son aylarda düşüş eğilimi gösteren rakamların, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda İngiltere ekonomisindeki enflasyon baskısının kalıcılığına ilişkin endişeleri yeniden canlandırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta BoE Para Politikası Kurulu oy birliğiyle faiz oranlarını sabit tutma kararı alırken, bazı üyeler enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde borçlanma maliyetlerinde artışa gidilmesi gerekebileceğini belirtti. Bu durum, halihazırda büyümekte zorlanan bir ekonomi üzerindeki baskıları artıracaktır.

McLaren-Stewart, Merkez Bankası’ndaki bazı politika yapıcıların tek bir aya ait rakamlardan çok fazla anlam çıkarılmaması gerektiğini savunabileceğini belirtti. Ancak ekonomist, “Bunun önemli bir sıçrama olduğu gerçeğini göz ardı etmek zor” ifadesini ekledi.