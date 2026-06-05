İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseliyor

İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) Mayıs 2026 Karar Verici Paneli verilerine göre, işletmelerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri yükselmeye devam etti.

Üç aylık hareketli ortalama bazında, gelecek bir yıla yönelik TÜFE enflasyon beklentisi mayıs ayında %3,7'ye yükseldi. Buna karşılık, üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %2,8 seviyesinde kalarak nisan ayına göre değişim göstermedi.

Aylık veriler incelendiğinde ise bir yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentisi mayısta 0,3 puan gerileyerek %3,7'ye indi. BOE, bu düşüşün işletmelerin kendi satış fiyatlarına ilişkin artış beklentilerindeki yavaşlamayla uyumlu olduğunu belirtti.

Veriler, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yüksek seyrini koruduğunu ancak uzun vadeli beklentilerin görece istikrarlı kaldığını gösteriyor.