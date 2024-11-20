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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi

İngiltere'de enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 2.3 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi.

Haber Merkezi
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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi
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İngiltere'de enflasyon Ekim'de yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerinde yükselerek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen ay belirlediği yüzde 2 hedefinin yeniden üzerine çıktı.

Çekirdek enflasyon artışının hız kazanması, BoE'nin politika faizini düşürmeye neden temkinli yaklaştığını gösteriyor.

İngiltere'de TÜFE Eylül'de yüzde 1.7 artmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler ve yaptığı en son öngörüde BoE, İngiltere'de TÜFE'nin yılllık bazda yüzde 2.2 artmasını bekliyordu.

Geçen ay TÜFE'deki artış, Ekim 2022'den bu yana aylık bazda görülen en yüksek artış oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, enerji, gıda, içki ve tütünün dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon ise Eylül ayında yüzde 3.2 iken, Ekim ayında yüzde 3.3'e yükseldi.

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