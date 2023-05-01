İngiltere'de enflasyon bekleyişleri geriledi

Citi ve YouGov tarafından aylık olarak yapılan ankete göre, halkın 12 aylık enflasyon beklentileri Nisan ayında Mart ayındaki yüzde 5,4'den yüzde 5,2'ye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri de Nisan'da Mart ayındaki yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya düştü.

Yayınlanan raporda, "Bugünkü veri İngiltere'de enflasyon bekleyişlerine yönelik yukarı yönlü risklerin son aylarda kol gezmeye devam ettiklerini, hem kısa hem de uzun vadeli serilerin hala COVID öncesi aralıkların oldukça üzerinde olduğunu gösterdi. Veriler hala İngiltere'de enflasyon bekleyişlerinin genel olarak hedef ile tutarlı seviyelerde çıpalı olmaya devam ettiğine işaret etti. Akut yetirsilikler ve gıda enflasyonu son oynaklığın birinci sorumlusu. Veriler için risklerin önümüzdeki aylarda gevşemesi daha büyük olasılık" ifadeleri kullanıldı.