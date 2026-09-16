İngiltere'de enflasyon beş ayın zirvesine çıktı

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İngiltere'de enflasyon ağustos ayında hem aylık hem de yıllık bazda hızlandı. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,1'e yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Temmuz ayında yüzde 2,9 olarak kaydedilen yıllık enflasyon için Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ağustos beklentisi yüzde 3,1 seviyesindeydi. Böylece veri piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.

Aylık enflasyon yüzde 0,5 arttı

Tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos verisi de piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

Yıllık çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 2,6 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon da ekonomistlerin beklentilerine paralel gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ise beklentilerin üzerinde bir maliyet baskısına işaret etti. Fabrika çıkış fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,3 artış yönündeydi.