İngiltere'de enflasyon değişmedi!

İngiltere'nin haziran ayındaki enflasyon oranı bir önceki ay olduğu gibi İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefinde değişmeden kaldı ve hizmet fiyatlarındaki hızlı artışlara ilişkin endişelere rağmen ağustos toplantısında faiz indirimi için kapıyı açık bıraktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,0 daha yüksek oldu. Veri bir önceki ay ile aynı seviyede, ancak analistlerin tahmini olan %1,9 seviyesinin az üzerinde geldi.

Son aylarda enflasyonun manşet oranı, esas olarak uluslararası piyasalarda soğuyan enerji fiyatları nedeniyle düştü. Ancak daha değişken enerji ve gıda maliyetlerini hariç tutan enflasyon oranı olan çekirdek enflasyon, mayıs ayıyla aynı olan %3,5 ile hala BoE'nin %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kaldı.

Özellikle ücret artışlarına bağlı olan ve BoE politika yapıcılarının temel endişe kaynağı olan hizmet enflasyonu da %5,7 seviyesinde sabit kaldı

Tüketici fiyatlarında aylık artış %0,1 olurken, çekirdek tüketici fiyat artışı %0,2 olarak belirlendi.

Yatırımcılar BoE'nin ağustos ayının başındaki toplantısında kesintiye gidip gitmeyeceği konusunda bölünmüş durumda.

BoE'nin Baş Ekonomisti Huw Pill geçen hafta BOE'nin gelecekte faiz oranını düşüreceğini ancak son verilerin enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağını gösterdiğini söyledi.

Ülkede perakende fiyatlarda ise aylık %0,2, yıllık %2,9 artış yaşandı.