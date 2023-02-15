İngiltere'de enflasyon olumlu sinyal verdi

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre İngiletere'de enflasyon Ocak ayında beklentilerin üstünde gerileyerek ekonomiye dair olumlu sinyaller verdi.

Yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 10,1 ile beklenti olan yüzde 10,4'den daha düşük gelirken aylık olarak ise yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Aynı dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 5,8 ile gerilemeye devam ederken, aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,9 gerileme gösterdi.