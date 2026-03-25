İngiltere'de enflasyon şubatta yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3 artış gösterdi. Ocak ayında da yıllık enflasyon yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3 olması yönündeydi.

Şubatta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2'ye çıktı. Çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,1 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları açısından yakından izlediği hizmet enflasyonu şubatta yıllık bazda yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü. Hizmet enflasyonu ocakta yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere'de aylık enflasyon da şubatta yüzde 0,4 oldu.

Aylık enflasyonda en büyük yukarı yönlü baskı giyim sektöründeki fiyatlardan kaynaklanırken yakıt fiyatlarındaki gerileme bu baskıyı dengeledi.