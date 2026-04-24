İngiltere'de enflasyon tahminleri yükseldi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Karar Alıcılar Paneli (DMP) anketine göre, firmaların gerçekleşen yıllık kendi fiyat artışı nisana kadar olan üç aylık dönemde yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı. Önceki üç aylık döneme kıyasla değişim gözlenmezken, verilerin yalnızca tüketiciye yönelik firmaları değil, ekonominin geneline yayılan şirketleri kapsadığı vurgulandı.

Aynı ankette, firmaların önümüzdeki bir yıla ilişkin kendi fiyat artışı beklentisi yüzde 3,8'e yükselerek önceki döneme göre 0,3 puan arttı. Aylık bazda veriler ise Şubat-Nisan döneminde yüzde 3,4'ten yüzde 4,4'e daha belirgin bir yükselişe işaret ederek, enerji fiyatlarındaki artışların beklentiler üzerinde etkili olduğunu gösterdi.

Yıllık TÜFE beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Önümüzdeki bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi üç aylık bazda yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e yükselirken, aylık veriler şubattan nisana yüzde 3,0'ten yüzde 4,0'e artış kaydetti. Üç yıl sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi ise yüzde 2,8'e çıkarak sınırlı bir yükseliş gösterdi.