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İngiltere'de enflasyon yükseldi

İngiltere'de enflasyon beklentiler doğrultusunda kasım ayında yükseldi. Bu yükselişle enflasyon, sekiz ayın zirvesine çıktı.

Haber Merkezi
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İngiltere'de enflasyon yükseldi
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Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Beklenti fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artacağı yönündeydi.

Ekim ayında tüketici enflasyonun yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

İngiltere enflasyonu son 8 ayın zirvesine çıkarak, İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 2 hedefinin üzerine çıktı. BoE’nin yılın son toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentileri de korundu.

Çekirdek tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki aya göre değişmedi ve yıllık yüzde 1,6 olarak korundu.

Kasım ayında üretici girdi fiyatları yıllık yüzde 1,6 olurken, üretici çıktı fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artsa da yıllık yüzde 0,6 geriledi.

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