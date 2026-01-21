İngiltere’de enflasyon yüzde 3,4’e yükseldi

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında yüzde 0,4 artarak beklentiyle uyumlu gerçekleşti.

Konut sahiplerinin barınma maliyetlerini de içeren TÜFEH, Aralık 2025’te yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Bu oran kasımda yüzde 3,5 seviyesindeydi. CPIH aylık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında aylık artış yüzde 0,3 olmuştu.

Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek TÜFE, yıllık yüzde 3,2 ile kasım ayıyla aynı seviyede kaldı. Aylık çekirdek TÜFE artışı yüzde 0,3 oldu. Çekirdek CPIH yıllık bazda yüzde 3,5 artarken, bu oran bir önceki ayla değişmedi.

Hizmet enflasyonu aralıkta yıllık yüzde 4,5’e yükseldi. Hizmet TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Mal enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye çıktı. Perakende Fiyat Endeksi (RPI) yıllık yüzde 4,2 artarken, aylık artış yüzde 0,7 olarak kaydedildi. RPIX yıllık yüzde 4,1, aylık yüzde 0,7 yükseldi.