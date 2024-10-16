İngiltere enflasyonunda düşüş terse dönebilir

Investec ekonomisti Ellie Henderson da, enflasyon verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla politika gevşetmesine kapıyı sıkıca açık tuttuğunu, ancak ileride daha düşük enflasyon baskılarına kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Wishart, ekim ayında hane halkı enerji fiyat tavanındaki yüzde 10'luk artışın manşet orana 0,5 puan ekleyeceğini ve eylül ayında hizmet fiyatlarındaki düşüşe rağmen yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkacağını belirtti.

Wishart, “2025 yılı boyunca hedefin biraz üzerinde seyredecek bir enflasyon ortamında, İngiltere Merkez Bankası daha hızlı faiz indirimlerini haklı göstermekte zorlanacaktır. Öte yandan, hizmet enflasyonunun aşağıya doğru gittiğine dair artan güven, politika yapıcıları faiz indirimlerinin hızını artırma konusunda cesaretlendirebilir" dedi.

Henderson, “Bugünkü rapordaki dezenflasyonist güçlerin bazılarının geçici olabileceği göz önüne alındığında, yüzde 2'nin altındaki enflasyon baskısının politika gevşemesine yönelik hızlı ve sert bir yaklaşımı haklı çıkaracağını düşünmüyoruz” diye konuştu.