İngiltere’de enflasyonist katılık: Faiz indirimi beklentileri başka bahara mı kaldı?

İngiltere ekonomisinde mart ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun beklenmedik bir dirençle yüzde 3,3 seviyesine tırmanması, piyasalarda yılın ikinci yarısı için kurgulanan iyimser senaryoların yeniden sorgulanmasına neden oldu. Paylaşılan veriler, her ne kadar çekirdek enflasyonda sınırlı bir geri çekilmeye işaret etse de manşet rakamdaki yukarı yönlü ivme, özellikle enerji ve lojistik maliyetleri üzerinden ekonominin kırılganlığını bir kez daha teyit etti. Bu tablo, dezenflasyon sürecine vurgu yapan ekonomi yönetimini, fiyat istikrarı ile büyüme dinamikleri arasında daha zorlu bir denge arayışına itiyor. İngiltere genelinde hissedilen bu maliyet baskısı, küresel piyasalardaki hareketliliğin yerel raflara yansımasıyla daha da derinleşiyor.

Enerji ve akaryakıt kıskacında ithal enflasyon

Yükselişin lokomotifi konumundaki akaryakıt fiyatları, mart ayı boyunca küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmadan doğrudan etkilenerek ulaşım kaleminde yıllık yüzde 4,9’luk bir artışa yol açtı. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin ham petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte, ülke genelinde pompa fiyatlarının litre bazında çift haneli peni artışlarına sahne olması, hanehalkı harcanabilir geliri üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu durum; gıda ve temel hizmetlerdeki fiyat artış hızı yavaşlamasına rağmen, enerji maliyetlerindeki şokun fiyat düşüş sürecini baltaladığı gerçeğini ortaya koyuyor.

Merkez Bankası'nın politika setinde daralan manevra alanı

Piyasa aktörleri için asıl belirleyici unsur ise bu verilerin İngiltere Merkez Bankasının para politikası üzerindeki olası yansımaları olacak. 30 nisan tarihinde gerçekleştirilecek faiz kararı öncesinde gelen bu veriler, politika faizinde indirim bekleyen kesimlerin argümanlarını zayıflatırken, enflasyonun yüzde 2’lik kalıcı hedefe ulaşmasının öngörülenden daha meşakkatli olacağını gösteriyor. Küresel finans kuruluşlarının büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği bir konjonktürde, enflasyondaki bu katılık, durgunluk içinde enflasyon endişelerini diri tutarken yatırımcı güvenini de doğrudan etkileyen bir parametreye dönüşmüş durumda.

Hizmet sektöründe direnç ve gelecek projeksiyonları

Özetle, İngiltere ekonomisi mart ayı verileriyle birlikte sadece bir rakam artışını değil, aynı zamanda küresel krizlerin yerel maliyetler üzerindeki kalıcılığını hissettirdi. Giyim ve ayakkabı gibi kalemlerdeki dönemsel indirimlerin enflasyonu frenlemede yetersiz kalışı, dikkatleri hizmet sektörü enflasyonuna çeviriyor. Önümüzdeki süreçte, özellikle hizmet sektöründeki fiyat direnci ve enerji fiyatlarındaki seyir, Londra’nın para politikasındaki manevra alanını belirleyecek en temel kriterler olarak masada kalmaya devam edecektir.